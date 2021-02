C’est l’heure du bain pour votre chien : tout savoir pour bien le lui donner !

Après avoir livré ses meilleurs conseils quant aux dispositions à prendre pour accueillir au mieux un volatile chez vous , notre vétérinaire du 6/8, Bénédicte Flament , en revient au meilleur ami de l’homme, le chien, et plus particulièrement sur comment lui faire prendre le bain. Coup d’œil sur les bonnes pratiques.

Les promenades ne sont pas sans conséquence pour les coussinets et même le pelage de votre toutou. C’est donc l’heure du bain ! Dans Le 6-8, Bénédicte Flament vous donne ses astuces pour le lui donner bien comme il faut.

Le bain au chien permettra non seulement d’ ôter les souillures de l’environnement , mais également de faire partir d’éventuels parasites ou bactéries de la surface du pelage.

© Getty Images

"Non, tous les chiens n’apprécient pas le bain", note-t-elle. La vétérinaire recommande tout de même cette manipulation, quel que soit le type de chien, dès son plus jeune âge afin de l’habituer à être mouillé et à ne pas craindre la baignoire.

La douche, elle, ne sera pas forcément idéale pour pouvoir maintenir le chien pendant le shampoing et permettre de le rincer ensuite, conseille Bénédicte.

Pour s’y prendre au mieux,