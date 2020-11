C'est l'anniversaire d'Alain Chabat : voici le top 3 de ses meilleurs films

La plus grande force d' Alain Chabat , c'est sans conteste sa capacité à plaire à toutes les générations confondues parce que son humour est authentique . "Quand il rigole des choses qu'il entoure, en fait il ne se moque pas. Il 'rigole avec' comme on dit. C'est le plus important. Il est surtout aussi le premier spectateur de ses blagues , donc il faut que cela le fasse rire pour que cela fasse rire les gens" analyse le chroniqueur.

Et voici le top 3 tant attendu selon le chroniqueur cinéma du 6-8 :

3. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

C'est une bonne situation ça la troisième place du podium ? La scène du monologue d'Otis, joué par Édouard Baer, dans le film est un excellent exemple du génie d'Alain Chabat, pour ce film qu'il a réalisé, scénarisé et produit. "Il sait aussi s'entourer de personnes merveilleuses, drôles et authentiques et il n'y a pas plus authentique qu'Édouard Baer : cette scène est à la fois improvisée et terriblement cadrée. il y avait un début, il y avait un milieu et une fin et Édouard Baer il a juste rempli les trous devant la caméra d'Alain Chabat" souligne le chroniqueur.

2. Didier

Didier est le premier film réalisé par Alain Chabat. Jean-Pierre Bacri reçoit un chien à garder et en une nuit il se transforme en un homme, Didier, joué par Alain Chabat. Ce film démontre le talent d'acteur de ce dernier car "il arrive à vous faire croire que c'est possible. Il joue le chien comme personne". L'association avec Bacri provoque aussi des étincelles selon Nicolas Buytaers : "Il sait donner la réplique au meilleur du cinéma français". Didier est d'après le chroniqueur, "un petit bijou décalé qui plaira à toute la famille", une bonne idée donc si vous ne l'avez encore jamais vu.

1. La Cité de la peur

C'est évidemment la crème de la crème en première place, la cerise sur la gâteau. "Quand on parle d'Alain Chabat on parle des Nuls, quand on parle des Nuls on parle bien entendu de La Cité de la peur" déclare Nicolas. Le film enchaîne les phrases et scènes cultes comme celle de la Carioca. "C'est complètement décalé, c'est complètement barge, mais c'est fait sérieusement (...) Ce n'est pas de l'humour potache. Parfois c'est un peu vulgaire mais c'est jamais grossier" décrit le chroniqueur sur cette scène où Alain Chabat danse la carioca avec Gérard Darmon, qui illustre parfaitement l'humour authentique de l'acteur-réalisateur et scénariste français.

Prêt(e)(s) à se regarder une énième fois les films d'Alain Chabat ? Mais vous ne voulez pas un whisky d'abord ?