Brussels By Foot, des visites insolites de la capitale

François a lancé sa première visite thématique en 2018. Aujourd’hui, 5 parcours ont été rajoutés au programme de Brussels By Foot. Parmi ceux-ci, l’" Art nouveau ", les " Bruxellois célèbres " ou encore les " Luttes sociales " … les 6 visites imaginées par Brussels By Foot sortent des sentiers battus.

Dans le 6/8, nous sommes allés à la rencontre de François Ghislain, guide culturel et créateur de l’organisation Brussels By Foot. Ce Bruxellois passionné de sa ville propose des visites guidées qui jouent la carte de l'originalité.

Depuis leur création, ces visites attirent tant les touristes que les Bruxellois désireux d'apprendre de nouvelles choses sur la capitale.

Ces parcours se déclinent sans cesse et " offrent une foule de possibilités pour des alternatives en groupes, par exemple, ou des team buildings ", nous explique François. Ils se déclinent même désormais en ligne : une façon originale de découvrir Bruxelles autrement… depuis son canapé. Même les plus gourmands peuvent y trouver leur compte, parce que Brussels By Foot est " spécialisé dans les balades gastronomiques grâce à un carnet d’adresses rempli des meilleurs artisans et restaurateurs bruxellois ".