Brexit : quel impact concret sur les PME en Belgique ?

Cette fois, on y est. Fixée au 31 décembre, la date butoir du Brexit "définitif" se profile peu à peu et les conséquences qui en découlent aussi, notamment en ce qui concerne les PME en Belgique.

Voilà plus de trois ans et demi que les Britanniques ont décidé, par référendum, de quitter l’Union européenne. Pour parvenir à un accord de coopération semblable à celui qui existe entre l’Union et la Norvège, ou encore la Suisse, de nombreuses négociations, marquées par de multiples prolongations, ont été tenues entre les deux parties. Mais à minuit ce 31 décembre, la frontière sera bel et bien rétablie, avec ou sans accord économique, annonce Thierry Evens, porte-parole de l’UCM et chroniqueur "entreprise" dans Le 6/8.

Quelles différences s’il y a accord ou non ?

Sans accord, le Royaume-Uni deviendra comme un pays étranger. Non seulement les droits de douane seront à payer dans les deux sens (jusqu’à +18%), mais il existera également des quotas aux importations et exportations selon les produits. Il n’y aura donc pas de reconnaissance mutuelle. Pour les produits alimentaires, par exemple, les contrôles qualité devront être effectués de chaque côté.

Dans le cas contraire, le texte prévoit quelques facilités de reconnaissance mutuelle. Cependant, il n’y aura pas de miracle. Cela restera compliqué d’une manière ou d’une autre pour les entreprises qui importent ou exportent outre-Manche.

Qui est concerné ?

Difficile de faire le compte pour les entreprises concernées en Belgique. Pour les grandes entreprises de plus de cinquante personnes, on en compte 5.000. On évalue à 10.000 les PME et indépendants concernés. Il est tout de même important de noter que les exportations vers le Royaume-Uni représentent 9% des exportations belges. Un chiffre non négligeable puisqu’il pourrait mettre en péril entre 33.000 et 42.000 emplois, au minimum 28.000 en Flandre et 5.000 en Wallonie.

Comment se préparer face au Brexit ?

La priorité des chefs d’entreprise est de se rendre sur le site SPF Economie afin d’effectuer le "Brexit Impact Scan". Ce questionnaire permet d’analyser à quel point l’indépendant ou le chef de PME est concerné, de manière directe et indirecte. Lorsque la mesure de l’impact du Brexit sur l’activité est réalisée, une série de démarches seront proposées pour régler les formalités de douane et la TVA.