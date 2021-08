Boire trop de café favoriserait les risques de démence et diminuerait la taille du cerveau

Voilà une étude qui pourrait bien inquiéter les grands consommateurs de café. Si d’après certaines études, la caféine, consommée modérément, possède une efficacité sur la mémoire et les migraines , une nouvelle recherche pointe de nouveaux effets néfastes du café sur notre santé, en cas de consommation excessive.

Le café et la santé mentale ne font pas bon ménage : il favoriserait même l’apparition de démence à forte dose selon une étude parue début de l’été. Tom Salbeth a commenté cette nouvelle dans la séquence des Buzz du week-end.

Une étude intitulée High coffe consumption, brain volume and risk of dementia and stroke publiée dans la revue Nutritional Neuroscience indique qu’ingurgiter trop de café sur le long terme accroîtrait les risques de démence.

Ces conclusions se basent sur les résultats d’une étude menée par des chercheurs de l’Australian Centre for Precision Health portée sur 400.000 personnes dont 17.702 ont fourni une IRM. 53% des personnes interrogées, âgées entre 37 et 73 ans, présentaient un risque élevé de démence.

On parle de consommation excessive à partir de six tasses par jour. Une consommation moindre ne favoriserait par contre pas ces problèmes mentaux.

L’étude envisage cependant d’autres risques pour les consommateurs abusifs de café comme la réduction de la taille de leur cerveau au fur et à mesure du temps.

Boire du café par plaisir et pour ses vertus sans en être exposé(e) à ses effets néfastes reste donc une question de dosage mais prudence tout de même : une étude menée en 2018 par l’Université autonome de Barcelone avait de son côté déjà mis en garde face à l’aggravation des symptômes psychiatriques chez les patients atteints d’Alzheimer en cas de consommation de café, même à faible dose.