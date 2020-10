Vous avez envie de vous détendre l'espace d'un instant avec votre bulle, loin de l'agitation autour du covid-19 ? Pascal Michel a la solution pour vous. Après avoir récemment parlé des jeux de société Galèrapagos et Istanbul , le chroniqueur vous présente une version 100% belge de Blanc Manger Coco et Quetzal, un nouveau jeu de stratégie.

Blanc Manger Coco en version belge une fois

Blanc Manger Coco, le jeu le plus vendu en France revient avec une version 100% belge - © Blanc Manger Coco

Impossible de ne pas avoir entendu parler de Blanc Manger Coco, "c'est une success story assez dingue" note Pascal Michel.

Lancé par deux Bretons en 2014 en 1000 exemplaires, le jeu est rapidement partagé sur les réseaux sociaux au point de s'être décliné en de nombreuses versions différentes et à atteindre un record de vente énorme comme le souligne le chroniqueur :

Il s'est vendu à 1,5 millions d'exemplaires, c'est le jeu le plus vendu en France l'année dernière.

Et nouveauté toute fraîche, il existe désormais un Blanc Manger Coco belge.

Attention, comme les autres versions de la franchise, il ne se joue pas avec des enfants au vu de certains mots explicites. Ce jeu pour adultes, un jeu typique d'apéro, est interdit aux moins de 16 ans.

Son explication est simple : un maître du jeu pioche une carte bleue foncée sur laquelle il existe une phrase avec un trou à compléter et la lit aux autres joueurs. Ceux-ci possèdent chacun 11 cartes blanches en main avec des fins de phrase différentes et choisissent celle qu'ils jugent la plus drôle. Le maître du jeu lit alors chaque proposition et désigne celle qui l'a le plus amusé.

Outre ses tranches de rigolade, "il n'y a pas de stratégie à mettre en place, vous expliquez ce jeu en 40 secondes" signale Pascal. "Il faut surtout avoir beaucoup d'autodérision, c'est de l'humour et il ne faut pas tout prendre au sérieux".