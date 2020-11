Bienvenue sur la planète "Charbon" : une BD entre science-fiction et écologie

Mathieu, notre expert BD, nous plonge au cœur d’une histoire qui se passe sur la planète " Charbon ", une planète qui n’est pas la Terre mais qui a quand même certains points communs puisque cette planète minière est particulièrement polluée, il devient de plus en plus difficile d’y respirer. Toute végétation a disparu sur cette planète depuis une centaine d’années. Les arbres ne sont que des lointains souvenirs, la plupart des habitants ne savent même plus à quoi ressemblent des fleurs. Il y avait des anciens manuscrits dans lesquels on parlait de la nature comme elle existait auparavant mais ceux-ci ont été proscrits par l’Empereur Toxico. Si venait à vous l’idée de les consulter, vous irez directement en prison !

Charbon – Editions Paquet

Cette planète Charbon est tenue de main de fer par ce méchant dictateur Toxico, un empereur davantage soucieux du commerce que du bien-être de ses concitoyens. Afin de réaliser un maximum de profit pour lui et sa famille, Toxico décide de ne produire que du charbon, d’où le nom de cette planète et, de le vendre aux planètes voisines. Les mines de charbon y tournent à plein régime ce qui n’est pas sans conséquences pour la santé des habitants, et c’est le cas de la maman d’Appolo, le héros de cette histoire.

Comme la plupart de ses amis, Apollo est mineur, fils de mineur. Son père est d’ailleurs un de ceux qui essaient de se révolter contre ces conditions de travail infernales imposées par Toxico. Apollo est quant à lui en charge de la vérification des galeries, c’est-à-dire qu’il connaît les mines de charbon comme sa poche. Un jour, en parcourant ces galeries, il fait alors une découverte incroyable derrière l’une des grilles d’aération, il découvre un véritable jardin qui semble être lié à Asila, la fille de l’empereur.

Entre science-fiction et écologie

C’est une bande dessinée qui mêle science-fiction et écologie. L’idée de l’auteur était de nous plonger dans un univers un peu étouffant, un peu sombre dans lequel seule la couleur de la végétation amènerait un peu de luminosité, un peu d’espoir. Cette végétation qui se trouve dans les entrailles de la planète nous montre que l’on ne doit jamais renoncer car nous avons tous un peu, à l’intérieur de nous, un peu de cette végétation : un trésor a faire grandir.

Pour les jeunes mais pas que

C’est une BD qui s’adresse aux enfants, aux adolescents mais avec un message qui parlera aussi aux adultes puisque cette planète Charbon pourrait devenir notre planète Terre dans plusieurs années si on continue à la maltraiter et à la surexploiter !

Un graphisme singulier

Dans les dessins, il y a un trait un peu rond, un peu léger, et l’ambiance assez sombre tranche finalement assez bien avec cette rondeur des dessins. C’est mignon, c’est tendre et pour les amateurs de graphisme, il existe une plus grande version de cet album, en noir et blanc. On peut y voir les planches et le travail du dessinateur en format réel.

C’est une histoire en 2 tomes, le premier titré "l’espoir", le second "la révolte".

Retrouvez les chroniques BD de Mathieu sur son site web : AGE-BD. com