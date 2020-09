Bientôt un drone comme caméra de surveillance pour identifier les voleurs à son domicile

Tom Salbeth a décrypté les derniers buzz du web dans Le 6-8 ce 28 septembre. L'un d'eux, cette publicité pour une Always Home Cam, un drone caméra de surveillance qui vous servira à identifier des voleurs qui se seraient introduits chez vous quand vous êtes absent(e) de votre domicile. Les drones occupent de plus en plus l'espace aérien au point que la législation se renouvelle pour réglementer leur usage, notamment en terme de surveillance. Si certains ont déjà servi à du transport de matériel, en voici un nouveau avec une fonction pour le moins étonnante : celle de repérer des éventuels voleurs à son domicile.

Un drone utile pour toute vérification nécessaire Bientôt des drones caméras de surveillance pour identifier les voleurs à son domicile - © Amazon Tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir des caméras de surveillance à son domicile, celles-ci devant généralement être décuplées pour couvrir chaque accès à son domicile. Le géant Amazon compte rendre plus accessible cet achat en révolutionnant presque son utilisation sous une autre forme, plus active, avec des caméras placées sur un unique drone à commander à distance. Cette Always Home Cam sera disponible en 2021 et coûtera environ 250 euros d'après Tom Salbeth. Mais comment celui-ci marche-t-il ? "Il y a la petite caméra sur son socle, qui ne filme rien, et si vous êtes à extérieur de la maison et que vous avez envie de la surveiller, vous activez le drone et voyez tout ce qu'il s'y passe" résume le chroniqueur. Ainsi, plus besoin désormais de s'inquiéter si on a bien fermé la taque électrique ou éteint la lumière avant de partir de chez soi et de faire demi-tour, il suffira de le vérifier depuis n'importe quel endroit grâce à ce drone dans votre habitation. Elle pourrait aussi vous servir à voir comment se portent vos animaux en votre absence.

Une utilisation manuelle mais aussi autonome Bientôt des drones caméras de surveillance pour identifier les voleurs à son domicile - © Amazon Mais son utilisation première et la plus intéressante reste celle de faire peur aux éventuels voleurs qui se seraient introduits dans votre domicile et de les identifier plus facilement. Tom Salbeth explique comment ce drone se mettra en route à la moindre entrée par effraction. "Il y a une série de capteurs à installer dans la maison. Si une porte ou une fenêtre s'ouvre à un moment qui n'est pas encodé dans l'application, de telle heure à telle heure si je ne suis pas chez moi et qu'une anomalie se passe, il vous envoie une notification et tout de suite des photos ou un flux vidéo de ce qu'il se passe à la maison" révèle-t-il. S'il y a bien du mouvement anormal chez vous, vous pourrez dès lors agir plus rapidement et en conséquence. La Always Home Cam est donc un drone à la fois autonome, qui s'activera tout seul en cas d'intrusion, mais pouvant aussi être piloté manuellement par son utilisateur. Capable de lire en 1080p, le drone sera équipé d'une batterie lui conférant plusieurs minutes de vol ininterrompu et ne filmera que dès qu'il sera sorti de son socle. Selon la société Ring, à la base du projet, ce drone est aussi pourvu d'une technologie d'évitement d'obstacles car il cartographie chaque pièce, ainsi que d'hélices blindées pour éviter tout dommage matériel ou toute blessure envers autrui. Si on ne peut s'empêcher un parallèle de ce drone avec 1984 de George Orwell et son 'Big Brother is watching you', une telle révolution pourrait-elle peut-être apporter plus de sécurité dans chaque domicile ? Que l'on soit contre ou en faveur de ce gadget, la question ne semble en tout cas pas encore résolue.

Plus de vidéos et infos insolites dans Le Journal du Web Outre cette information, d'autres ont émaillé l'actualité et fait le buzz sur le web dont une publicité originale pour des fast-food en Fance, une fonctionnalité de Google Maps pour connaître le nombre d'infections au covid dans chaque région du monde, des mosaïques de petits chats sur les pavés à Schaerbeek, une dame qui paie les médicaments pour le traitement d'un vieux monsieur qui n'en a pas les moyens, un village en Angleterre qui a perdu pendant longtemps sa connexion internet à cause d'une vieille télé et la vidéo informative du gouvernement écossais sur la propagation rapide du coronavirus.