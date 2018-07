Bien hydrater nos animaux, c'est important !

Par ces chaleurs récurrentes, il est essentiel pour nos animaux d'être bien hydratés. On ne peut les forcer cependant à plonger leur truffe dans la gamelle plus que d'ordinaire et donc se jouer d'astuces pour qu'ils boivent correctement est le bon plan malin que nous propose Bénédicte Flament.

Que donner à boire déjà ?

De l'eau ! Il faut chasser les idées reçues sur le lait - ce n'est vraiment pas bon pour nos animaux à l'âge adulte, cela entraîne inévitablement des problèmes de digestion pour eux. Et donc : on évite ! De l'eau, encore de l'eau et toujours de l'eau !

Quelques astuces pratiques :

- multiplier franchement les points d'eau dans la maison, n'hésitez pas à mettre des gamelles en différents endroits où le chat ou le chien se plaisent à traînailler.

- Prenez des gamelles bien adaptées... C'est essentiel ! Pour le chat par exemple, si celle-ci est trop petite ça peut freiner ses élans. Ses vibrisses sont de véritables capteurs et si elles touchent les extrémités du récipient il peut se raviser à s'y abreuver. Prenez des gamelles bien larges !

- Optez pour les gamelles en inox - question entretien, hygiène, propreté.

- Jouez-là malin avec Mirza ou Muffin... Ils succombent toujours à l'envie de jouer, c'est plus fort qu'eux. Des objets comme le frisbee qui se remplit d'eau ou encore les petites balles qui absorbent l'eau, ... pourront assouvir leur soif de jeu et en même temps leur besoin à être bien hydratés. Bien joué non ?