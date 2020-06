Les sorties de la semaine sont françaises et concernent des artistes qui se révèlent au grand public plutôt tardivement. Benjamin Biolay est de retour avec un neuvième album intitulé Grand Prix et Madame Monsieur , qui a représenté la France à l'Eurovision il y a deux ans sort un double album avec de nombreuses collaborations.

La course automobile c'est comme l'amour, cela peut aller très vite, cela peut brûler, on peut avoir une sortie de route. C'est une métaphore que tout le monde peut sentir.

Un album déjà salué par la critique

Benjamin Biolay bien parti pour remporter le "Grand Prix", Madame Monsieur sort un double album - © Universal

Bruno Tummers constate un nouveau grand travail, tant musical qu'esthétique de la part de Benjamin Biolay sur cet album sorti ce 26 juin : "Chaque chanson est illustrée par différents dessinateurs et vous avez cette pochette où il est assis sur une voiture au cœur d'un grand circuit", semblable à certains films de course comme Le Mans ou Le Mans 66.

Les coloris de la pochette proposent d'ailleurs une ambiance sortie des décennies précédentes. "J'avais une imagerie plus globale, celle des années 50-60 qui est un peu le début de la société de l'entertainement où on pouvait voir même un des Beatles sur le podium à Monaco, tout était un peu mélangé et c'est une période qui me plait" déclare-t-il.

Tous ces éléments semblent assurer "un grand succès niveau des ventes" prévoit Bruno. "Il a des critiques dithyrambiques sur cet album et le public commence quand même à s'élargir" assure-t-il.

Le chroniqueur s'enflamme aussi pour la sortie de cet album : "Il propose à la fois quelque chose d'accessible et chic, ce qui est le plus compliqué à faire. Alain Souchon a réussi cela et Françoise Hardy aussi. Il y a vraiment une fièvre dans cet album et on est sur un son pop-rock. Il a travaillé d'ailleurs avec Pierre Jaconelli, l'un des principaux compositeurs et guitariste de Pascal Obispo. On retrouve un son davantage radiophonique et musicalement on est dix crans au-dessus de la production actuelle. C'est un album de musicien comme celui de Thomas Dutronc".