Bébé et chocolat la " toute première fois ", il y a de la joie et cela se voit...

En ce mardi de carnaval l’équipe du 6/8 a décidé de vous faire sourire avec ce post du jour bien gras et tout mignon. Relax, bien assis dans son siège, ce bébé et cela nous est tous ou presque arrivé un jour lorsque nous étions tout petits : il n’était pas rare de nous faire goûter différents desserts et gâteaux de la vie.

Mais, quand il est question de chocolat et que c’est la toute première fois de sa vie que l’on découvre cette succulente sucrerie, on ne s’en lasse pas. A en regarder cette vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux, ce bébé se régale et ne cesse d’en redemander. " C’est ce qui fait la différence entre la gourmandise et ceux qui mangent par plaisir."

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile. Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

Regardez plutôt !