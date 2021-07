Bali comme si vous y étiez : dormez dans cette Cabane sauvage près de Durbuy

Bambous, palmiers, cascade… L’illusion fonctionne presque parfaitement au moment de pénétrer dans l’espace accueillant cette cabane. Il faut signaler que Nicolas Bastin , son créateur, a bâti et aménagé l’endroit pendant près de deux ans, inspiré par un récent voyage en Amérique latine.

L’intérieur de la cabane offre un contraste avec l’extérieur, intégrant une décoration moderne. Vous pouvez profiter d’une salle de séjour avec cuisine et salle à manger. La pièce est aussi équipée d’un poêle pour les journées plus fraîches. La salle de bain propose le confort absolu avec non pas des toilettes sèches mais bien des sanitaires classiques.

La chambre vous réserve une ambiance chaleureuse avec la déco en bois et cette baie vitrée installée face au lit.

Pour les repas, il n’y a cependant aucun de prévus dans la formule mais le propriétaire peut vous conseiller les bons restaurants qui livrent dans les environs. Pour le petit-déjeuner, Nicolas s’est associé avec Dagoday, une société qui a créé le principe des 'Dagodej', des petits-déjeuners sucrés et salés en livraison. Celui-ci coûtera 45€ pour deux personnes.

Cette somme peut paraître chère mais le rapport qualité prix de l’endroit défie toute concurrence : 160€ la nuitée sachant que vous pouvez y dormir à quatre personnes.

Seul bémol, au vu du succès de l’endroit, cette cabane est déjà prise d’assaut par les amateurs de bons plans insolites et affiche complète jusqu’à fin de l’année prévient Juliette Grégoire. Et si vous craignez de vous y rendre en hiver, sachez que la vue offerte sera tout aussi majestueuse, puisque la végétation faite de végétation tropicale précise la chroniqueuse.

Infos et réservations : https://cabanesauvage.be/