Balade enchantée : le tombeau du Géant de Bouillon

C'est un site qui fait naître les rêves et les mythes. Le tombeau du Géant fait partie des panoramas les plus impressionnants de Belgique, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

La Semois se déroule autour de la butte, créant alors une ceinture naturelle au tombeau du Géant. Sur le côté, les seigneurs de Botassart ont fait en sorte que le château, construit en 1625, conserve son allure seigneuriale.

Une chapelle leur est dédiée, à coté du site, où il est possible de voir leurs pierres tombales. Sur la gauche, le versant est la forêt Bichetour. Ce terrain appartenait aux ancêtres de Godefroid de Bouillon et fait partie des sept forêts d'Ardenne, on peut y voir également les bases d'une muraille et l'appareillage de défense de l'entrée.

La balade compte près de 13 kilomètres dans les bois et mène aux pieds de l'eau. Le paysage est assez vallonné. En automne, le panorama est d'autant plus riche puisque la nature pare les arbres de tons cuivrés qui contrastent avec le bleu de la Semois.

Informations pratiques

Moulin du Rivage, 6833 Bouillon

Accès aux PMR

Parking et restauration