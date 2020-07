Babylone, l'Eveil et l'Exilé : un trio de BD pour vous évader cet été

Trois BD sinon rien, voici le focus du jour avec Mathieu qui nous propose trois lectures aux styles bien différents et qui nous hissent dans des univers familiers, étranges ou parfois même hostiles. Il y en a pour tous les goûts, tous les plaisirs et toutes les frayeurs, c’est vous qui voyez.

C’est une histoire relativement classique mais c’est le côté plus humain du personnage qui rend le tout plus moderne avec une fin assez inattendue !

Cette région du monde est très riche de ressources et fait donc l’objet de bien des convoitises. L’ébullition en permanence en ce lieu offre un cadre d’exception pour cette BD.

On est vraiment dans de la BD qui déménage. On suit un baroudeur, un "dur à cuire" dont la spécialité est d’exfiltrer les gens.

Mathieu nous plonge au cœur d’une nouvelle série. Et comme le montre la couverture, on est dans une série d’action !

C’est une histoire assez surréaliste derrière laquelle se cache aussi un message politique, non ?

Arthur, le personnage principal de cette BD, est sacrément hypocondriaque ! Il est paralysé par des peurs, des angoisses. Sa vie va basculer quand une branche tombe soudainement d’un arbre et manque de l’assommer mais c’est aussi à ce moment précis que Sandrine va apparaître dans sa vie. Une femme diamétralement opposée à notre personnage, Arthur. Un appel à vivre pleinement, en éveil. Elle livre différentes clefs à cette fin.

On se retrouve principalement dans les rues de Ixelles, dans une quincaillerie.

L’Exilé (Editions Anspach)

Cette troisième BD devrait plaire aux amateurs de Vikings !

C’est l’histoire d’un homme qui revient chez lui en Islande après sept années d’exil. Mais pourquoi est-ce qu’il a été exilé ?

C’est une histoire dure mais très bien construite. L’Islande est une terre inhospitalière quand on n’est pas le bienvenu ! Notre héros revient chez lui après 7 ans car il a tué son meilleur ami, raison de son exil. Les choses ont bien changé… Des vengeances familiales, des frères qui se déchirent,… Oui, on est dans cette ambiance. Il y est question d’amour, de trahison et de rivalités entre familles. Cela fait presque penser à du Shakespeare.

C’est une BD très graphique au coloris très sanguin – le décor est lugubre, hostile mais l’œil s’habitue ensuite à cette ambiance assez sombre.

Erik Kriek, l’auteur néerlandais de " L’Exilé ", est un auteur qui monte. Du haut de ses 50 ans, il vient de se mettre à la BD et il rencontre un vif succès.

