Aurélie Vaneck de Plus belle la vie : "La comédie a toujours fait partie de moi"

Aurélie Vaneck de Plus belle la vie - Le 6-8 - 21/09/2021 Aurélie Vaneck de Plus belle la vie

Elle a été une des premières stars de la série Plus belle la vie : David Barbet a rencontré Aurélie Vaneck pour Le 6-8 et Télépro. L’actrice a notamment expliqué pourquoi elle reste plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Elle a passé plus de 10 ans dans Plus belle la vie, Aurélie Vaneck y jouait le personnage de Ninon et a été l’une des premières stars de cette série. Plus récemment, elle a également joué dans la mini-série évènement de cet été sur La Une : Jugée Coupable. David Barbet a eu la chance d’obtenir une interview avec Aurélie, exercice auquel elle se livre rarement. Elle se confie à propos de ses envies de devenir actrice dès l’enfance, de ses débuts dans Plus belle la vie et de sa discrétion sur les réseaux sociaux.

"Je pense que c’était vraiment dans mes gènes"

Aurélie Vaneck est issue d’une famille artistique puis qu’elle a un frère, Thibaud Vaneck, acteur lui aussi dans Plus belle la vie qui joue le rôle de Nathan, un oncle réalisateur, Jean Becker, ainsi qu’un arrière-grand-père réalisateur lui aussi, Jacques Becker. Le métier de comédienne était-il donc une voie obligée pour Aurélie ? À cela, elle répond : "Ça s’est imposé à moi. Alors que j’avais une dizaine d’années, je faisais déjà du théâtre. J’avais également un grand-père acteur de renommée publique et un environnement artistique, donc j’avais ça en moi et ça a certainement joué. La comédie a toujours fait partie de moi. Pourtant, je n’ai pas trop baigné là-dedans car ma famille ne m’emmenait jamais au théâtre et on n’avait pas la télé, donc je pense que c’était vraiment dans mes gènes. J’ai choisi très tôt de faire ce métier puisque j’ai choisi de faire mes études dans un lycée artistique avec option théâtre. Je savais que je n’avais pas d’autre voie possible, donc il fallait que ça marche".

"Pour vivre heureux, vivons cachés"

Aurélie Vaneck fait partie des personnalités qui a le plus fait parler d’elle sur internet via son rôle dans Plus belle la vie. Pourtant, c’est aussi une célébrité qui fait très peu d’interviews et qui n’est pas très active sur les réseaux sociaux. Elle explique ce choix : "'Pour vivre heureux, vivons cachés', je pense que c’est une phrase qui peut se vérifier. Le but n’est pas de se cacher, mais nos propos peuvent être interprétés. Lorsqu’on donne une interview, un morceau de phrase peut être pris hors contexte et qui aura un autre sens. Je me méfie de ça car cela m’est déjà arrivé, donc je préfère éviter les interviews au sujet de ma vie privée".

1 images Aurélie Vaneck dans Plus belle la vie © SOURCE RTBF

"C’est là que j’ai appris mon métier"

Un rôle dans Plus belle la vie pendant 10 ans, ça marque l'esprit des gens et des producteurs. Cette série lui a-t-elle fermé des portes dans son métier ? Elle répond : "Si je vais dans une série quotidienne, cela va évidemment me fermer des portes. Mais ne pas jouer du tout, cela en ferme d'autres. C'est là que j'ai appris mon métier et cela m'a permis d'acquérir une notoriété qui me permet de faire d'autres rôles, mais après, c'est à moi de continuer à travailler pour évoluer."