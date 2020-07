Au zoo de Sydney, il plonge dans un aquarium

Certains défenseurs des animaux sont prêts à mouiller le maillot pour revendiquer leur cause. On connaît la polémique qui gravite autour de la détention de certaines espèces animales dans les zoos, ou même de façon plus large sur l’existence de ces parcs animaliers. Les avis divergent et connaissent bien des rebonds au creux de cette vague de discorde.