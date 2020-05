Au printemps, tondez votre pelouse en préservant la biodiversité

Ne pas tondre trop à ras

Lawn mower on grass in garden - © Jan Hakan Dahlstrom - Getty Images

Bien entendu, vous ne devez pas non plus laisser votre jardin ressembler à une jungle. Le but, c'est de fixer compromis entre la brousse et le jardin anglais. C'est pourquoi Virginie Hess vous conseille de "délimiter certaines zones pour laisser la nature s'exprimer de manière plus spontanée" parce qu'elle a besoin de ces endroits pour se développer.

Quand vous tondez votre pelouse, faites donc attention à deux éléments.

Tout d'abord, ne tondez pas trop à ras, soit réglez votre tondeuse pour une tonte à 6-7 centimètres.

Cette mesure est importante pour la biodiversité mais aussi la tonicité de votre pelouse explique la chroniqueuse : "Quand l'herbe est plus courte, les racines s'ancrent moins profondément dans le sol et vous avez une herbe moins vigoureuse, moins verte. Elle sera aussi moins résistante aux périodes de sécheresse, d'ensoleillement. Elle s'usera plus vite si elle est parcourue régulièrement par des enfants, etc".

À l'inverse, "si on laisse une herbe plus haute elle sera plus résistante et plus belle".

"Et puis dans l'herbe il y a toute une vie qui fourmille : il y a plein d'insectes, de micro-organismes, de bactéries qui participent à enrichir vos sols et votre gazon" pointe encore Virginie Hess.

Il faut donc tondre tout en essayant d'accueillir encore ces organismes.