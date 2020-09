Au cœur des répétitions du premier Forest National de Michel Polnareff en 1973

Hugues Hamelynck nous partage les images des répétitions de Michel Polnareff lors de son passage à Forest National en 1973 dans la séquence Sonuma du 6-8.

La RTBF a couvert de nombreuses interviews d'artistes français lors de leur venue en Belgique, notamment avec l'émission Cargo de nuit fin des années 1980 et début 1990 mais aussi dans les années 1970.

En 1973, Claude Delacroix assiste aux répétitions de Michel Polnareff à Forest National. Il interview le chanteur et musicien dans le cadre de l'émission Charivari, une émission culturelle de la RTBF dans laquelle les stars de la chanson française se confient.

"C'est le premier Forest National de Michel Polnareff. Il faut savoir que Forest National dans les années 1970, est une des plus grandes salles de concert couvert d'Europe" signale Hugues Hamelynck.

On est donc juste après la sortie des tubes Holidays et On ira tous au paradis. Ce concert arrive surtout après le fameux Polnarévolution de 1972 pour lequel des milliers d'affiches de Michel Polnareff travesti et montrant ses fesses avaient été placardées à Paris, conduisant le chanteur à une amende de plus de 60.000 francs.