Au Black Friday, plus que jamais, achetez Belge et local

Valérie Kinzounza, notre reine de la mode du 6-8, a défendu et présenté différentes marques typiquement noir-jaune-rouge qui méritent bien plus d'être soutenues en cette période que d'autres grandes enseignes lors du Black Friday.

La mode qui accompagne la rentrée scolaire de septembre et le début de l'automne est déjà bien lointaine mais pour les commerçants, on arrive au célèbre, et controversé, Black Friday. Cette tradition commerciale qui émane de l'Amérique du Nord s'est installée chez nous depuis quelques années et elle se tient cette année le vendredi 27 novembre. "C'est toujours le quatrième vendredi du mois de novembre parce que cela arrive juste après Thanksgiving et traditionnellement c'est un jour qui marque le coup d'envoie des achats de fin d'année" précise à ce sujet Valérie Kinzounza.