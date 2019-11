Attention aux maladies transmissibles pour vous et votre animal de compagnie

Enfin, l'homme aussi peut transmettre une maladie à son animal, comme le staphylocoque doré, un agent contracté dans les hôpitaux. Il y a des cas où des malades sortent de l'hôpital et rentrent à leur maison et puis leur chat ou leur chien devient malade. "Quand on fait les cultures bactériennes, on détecte cet agent infectieux" raconte la chroniqueuse.

L'OMS s'est penchée en 1959 sur ce problème. Ces pathologies se transmettent d'une espèce à une autre et peuvent révéler des symptômes différents selon le porteur et le contaminé.

Se prémunir des zoonoses

On recèle plusieurs maladies comme celles qui peuvent toucher la peau : la galle ou la teigne par exemple.

Mais il y a aussi les maladies respiratoires comme la tuberculose, brucellose provenant des animaux de rente et des maladies intestinales avec des parasites intestinaux provenant des déjections canines et félines sur les trottoirs et zones pour enfants.

Soyez donc prudents, ramassez les déjections de votre animal de compagnie !

De manière générale, pour éviter tout risque de maladie pour son animal ou d'être contaminé par l'un d'entre eux, il n'y a pas de secret, il faut adopter une bonne hygiène de vie.

Il ne faut pour autant pas paniquer, plein de propriétaires ne contractent jamais de pathologie dans la relation avec leur animal de compagnie.

Un conseil donc : se laver les mains après avoir touché son animal, par exemple après avoir changé la litière.

Ce conseil vaut très certainement pour la toxoplasmose, une maladie qui peut concerner les femmes enceintes. Transportée par le chat, elle peut être dangereuse pour le foetus. Pas besoin de donner son chat à quelqu'un d'autre, c'est plutôt le bon moment pour impliquer le futur papa. Il faut compter entre 48 et 72 heures avant que l'agent infectieux ne soit actif dans les matières fécales. Dans ce cas, il y a alors peu de risque de la contracter.

Les femmes enceintes doivent aussi faire attention à ce qu'elles mangent, notamment avec les aliments du potagers auxquels aurait pu toucher le chat ou le chien.

Il faut aussi veiller à la bonne santé de son animal. Pour les parasites, on va vérifier à bien vermifuger l'animal de compagnie. "On pense toujours à la vaccination de son animal faite une fois par an mais on oublie parfois la vermifugation" remarque Bénédicte.

Il existe plein de vermifuges sous forme de pâte et cela se fait chez soi les 3 mois. Le check-up santé global, comprenant une petite prise de sang est aussi à privilégier une fois par an selon la chroniqueuse.

Une fois tout cela mis en place on peut profiter de la cohabitation sans aucun souci !