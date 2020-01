Attention aux frais inattendus pour vos achats en ligne

Le total de la facture s'élève à 71€, dont 35€ pour le produit, 6€ de frais de port et donc... 35€ de frais supplémentaires !

Un collègue à Caroline a récemment commandé un aspirateur robot sur cette plateforme et a reçu un courrier de Bpost lui affirmant qu'il doit payer des taxes pour le récupérer.

On pourrait donc penser ne pas devoir payer de frais autres que ceux de livraison en achetant sur Amazon.fr par exemple... et pourtant, il faut se méfier.

"En fonction de la nature du produit et de son prix vous pourriez avoir des frais de livraison à payer : TVA, accises, droits d'importation. Cela c'est quand vous achetez en dehors de l'UE" annonce Caroline Sury .

Qui dit mois de janvier dit soldes d'hiver. On profite également de cette période pour réaliser divers achats sur le web, par le biais de plateformes de vente en ligne.

Surveillez la provenance du produit

En réalité, le colis n'a pas été expédié de France mais de Chine. Pour mieux comprendre ce mécanisme il est nécessaire de savoir que sur Amazon, "il n'y a pas qu'Amazon qui peut vous vendre des biens mais aussi n'importe qui" explique Caroline Sury.

Elle développe : "Amazon a ce qu'on appelle un marketplace où n'importe quel tiers peut vendre. Il y a aussi une nuance : soit c'est Amazon qui expédie et qui envoie, soit c'est le tiers en question".

La chroniqueuse livre les pièges à contourner : "quand vous devez acheter sur Amazon dorénavant, regardez toujours en-dessous du bouton orange "achetez cet article", il est écrit "expédiez et envoyez".

Soit il est mentionné "expédiez et envoyez par Amazon" soit il est noté "expédiez et envoyer par", suivi d'un autre nom, souvent le pseudonyme du vendeur. Caroline conseille : "vous pouvez cliquer sur ce nom et voir d'où l'article provient".

Si vous avez choisi cette dernière option, Bpost détectera la provenance et le prix et pourrait vous inviter à payer "une TVA, des accises ou encore des droits d'importation" pour récupérer votre colis.

La somme peut, par ces principes, être très chère.