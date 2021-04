Arty Toys : ces figurines solides et artistiques qui séduiront les enfants

Le succès a été tel que ces œuvres ont été exposées dans des grandes galeries d’art et sont devenues plus que des simples jouets.

La société Djeco s’est inspirée de cet engouement pour en réaliser des personnages avec des grosses têtes et des petits corps, des Arty Toys.

Une qualité à attribuer à ces jouets, c’est le travail minutieux et professionnel qui les entoure : ces figurines ont été conçues par de vrais artistes et la création d’un personnage, du dessin à sa mise en boîte correspond à un an de travail. "Il y a toute une réflexion derrière, quand je pense aux jouets que nous offrons ou partageons avec nos enfants, je trouve cela plus intéressant d’avoir des choses réfléchies, repensées et retravaillées que deux trois coups de pinceaux effectués seulement" estime Delphine Simon.

La variété d’artistes élargit évidemment les univers : vous retrouvez entre autres celui de la féerie des princesses, de l’aventure des pirates ou de l’époque médiévale et fantastique. Les Arty Toys se déclinent ainsi en de nombreux personnages avec une touche différente en guise de signature de chaque artiste.

De manière plus pragmatique, ces jeux sont réalisés en bois, un matériau solide qui les fera perdurer. "Si vous l’offrez pour votre aîné, il sera encore en état pour le cinquième ou sixième de la famille" se réjouit la chroniqueuse.