Armelle annonce des nouveautés pour "Les Ambassadeurs"

Armelle a notamment animé Forts en tête aux côtés de Jacques Mercier de 1997 à 2001, tout comme Bonnie and Clyde, a fait un petit passage à Télétourisme, présente Les Ambassadeurs aujourd'hui et désormais Mon plus beau village qui lui plaît tout autant. "C'est assez réjouissant de penser qu'une partie de mon parcours professionnel s'est charpenté autour de ce que la Belgique a à offrir de meilleur puisque chaque semaine je partage avec nos téléspectateurs ce qu'il y a de plus séduisant. C'est ce que font mes collègues avec Mon plus beau village puisque chacun essaiera de nous convaincre en nous faisant découvrir le produit du terroir, les incontournables du village, une activité sportive, des personnalités du village, des tas de choses qui font le piquant d'une région à laquelle on s'attache" explique-t-elle.

Elle ne retient que du positif de cette expérience dans sa carrière : "C'était des projets époustouflants de budget et d'ampleur, de très gros plateaux et dispositifs. C'était beaucoup de rire avec mes amis français parce qu'ils ont le sens de l'humour, de la séduction et de la bonne nourriture. On parle de cela toute la journée sur les plateaux télé donc c'est plutôt agréable. C'était des moments très gros stress car les enjeux sont tout de même importants parce que l'on s'adresse à 8 millions de téléspectateurs. L'enjeu est de taille mais c'est une excellente école, je ne regrette rien, au contraire c'est un bon souvenir".

Des nouveautés pour "Les Ambassadeurs"

Armelle annonce les nouveautés des Ambassadeurs - © Jean-Yves Limet

Mon plus beau village n'est pas l'unique projet d'Armelle puisque l'animatrice rempile pour son plus grand bonheur, pour une cinquième saison des Ambassadeurs, votre émission touristique qui revient dès ce samedi à 13h35 sur la Une avec une émission consacrée à la verdure à Bruxelles.

Armelle vous dévoile d'ailleurs le contenu de cette nouvelle saison qui fera encore la part belle à notre terroir et patrimoine belge. "Chaque année on sillonne la Belgique, on est toujours à la découverte de nouveaux villages. Maiscette saison on a réalisé quelques numéros thématiques. Par exemple, on part à la découverte du tourisme industriel en Belgique qui est riche et varié même si ce n'est pas le premier auquel on pense a priori. On a fait une émission de ferme en ferme consacrée à l'agriculture puisque cette année exceptionnellement la Foire de Libramont n'avait pas eu lieu. C'était je pense une grande blessure du milieu agricole. On a essayé de réparer les choses comme on le pouvait en proposant cette émission qui rendait hommage au travail de tous ceux qui produisent ce qui se retrouve chaque jour dans notre assiette. On essaie donc aussi de proposer des balades thématique à travers la Belgique et de ne pas se contenter uniquement d'un petit village ou d'une entité même si cela nous passionne" révèle-t-elle.

