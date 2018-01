Ariane, le premier roman de Myriam Leroy

Ce matin de le 6-8 sur la Une Télé avec Sara De Paduwa, Michel Dufranne nous présentait deux romans plutôt noirs : un polar sur un mouvement citoyen et le premier roman de la journaliste Myriam Leroy.

Ce roman de littérature populaire est accessible à tous et facilement identifiable. Le style d'écriture de Jean-Bernard Pouy est rempli de jeux de mots et de références littéraires. Ce polar n'est pas une enquête policière mais le récit sérieux d'un mouvement citoyen.

Malgré une décision de justice qui donne raison aux "ZADistes", la police a pour mission de ramener l'ordre dans ce chaos et une rafle est organisée. C'est alors que Camille perd son boulot car l'actionnaire principal de son magasin est en fait l'industrie à la base de cette transformation de terrain. Une série de problèmes s'enchaînent ensuite pour Camille... Il décide alors de se révolter et de se radicaliser "pour emmerder les cons".

Malgré ses trente ans de carrière, Jean-Bernard Pouy n'avait plus rien fait pour la série noire de Gallimard depuis quelques années. Si son nom ne vous dit rien, Jean-Bernard Pouy est davantage connu du grand public pour un personnage qu'il a créé : "Le Poulpe", adapté au cinéma en 1998.

"Ariane" de Myriam Leroy aux Editions Don Quichotte

Ariane de Myriam Leroy - © Tous droits réservés

Vous la connaissez sans doute de par sa carrière de journaliste au sein de la RTBF mais aussi de chroniqueuse sur Canal+, Myriam Leroy est aussi une auteure.

Son premier roman "Ariane" est de la véritable littérature ! L'histoire nous plonge dans le Brabant Wallon de la fin des années 1990, et plus précisément à Nivelles. Une famille de classe moyenne, qui aspire à un plus haut grade sociétal, décide d'inscrire leur fille dans un collège huppé de Braine. L'adolescente de 13-14 ans essaye alors de faire comme si elle appartenait à ce monde-là alors qu'elle n'en a pas les codes.

Ariane, qui est quant à elle du "monde des riches", devient l'amie de cette adolescente d'un autre monde, la narratrice. Le roman relate alors comment l'amitié est tout à l'adolescence : c'est à la fois de l'amour, de la haine, de la toxicité, de la jalousie, etc. Une réalité très bien racontée !

Seul bémol selon Michel Dufranne : le rapport à l'empathie que l'on a vis-à-vis de cette narratrice. La distance mise en place par l'auteure concernant le récit de la narratrice rend cette dernière très froide et difficile à aimer. Mais c'est un style d'écriture totalement réussi pour ceux qui aiment ! Myriam Leroy parvient avec brio à amener le lecteur dans l'adolescence des années 1990.