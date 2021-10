Archive Sonuma : En 1982, Philippe Geluck et Malvira présentent quelques produits « belges »

En collaboration avec la Sonuma, Hugues Hamelynck nous emmène en 1982, dans une archive où l’on va en quelque sorte se retrouver à la belle époque des " Mario Bross" et côté musical un titre qui fait fureur en discothèque. Le groupe Imagination et "Just illusion".

Mais aussi, un grand moment de télé avec Philippe et Malvira qui mettent les produits Belges en avant. "On appelle un produit typiquement Belge un produit qui est produit en Belgique tel que le hamburger" sourit sur le plateau Philippe Geluck.

Ecoutez plutôt !