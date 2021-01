Après la montre, la balance connectée en vaut-elle vraiment la peine ?

Caroline Sury, chroniqueuse économie dans Le 6/8, est toujours à l’affût pour vous prévenir des bons… comme des mauvais plans. Après la tendance de la montre connectée, on passe au pèse-personne connecté lui aussi. Faut-il cependant vanter ses mérites ?

Au lendemain des fêtes, voici déjà le moment de se mettre aux bonnes résolutions. Certains songeront peut-être à troquer leur pèse-personne mécanique pour une version connectée. Ces nouvelles balances en valent-elles pour autant la peine ? On vous dit tout.

La première question abordée par Caroline Sury, journaliste pour L’Echo et donneuse de bons plans dans Le 6/8, concerne évidemment ce petit plus qu’octroie la technologie : "La balance connectée permet de vous donner en plus toute une série de statistiques et d’indices comme votre IMC, votre masse graisseuse, osseuse, hydrique, musculaire, votre taux de protéine, votre âge corporel etc.", rapporte la journaliste. Les données récoltées s’enregistrent ensuite sur une application où il est possible de consulter l’évolution de son poids et des différences indices récoltés.

Pour se prodiguer l’objet que l’on vante comme une prise de pouvoir sur sa santé, il faudra parfois débourser la somme de 100€ pour la balance Withings ou 150€ chez Garmin. "Il y en a aussi des moins chers à 50€", précise Caroline, "mais peut-être à part les sportifs de haut niveau, est-ce que toutes ces données intéressent quelqu’un ?", remarque-t-elle.

Connecté… donc risque de fuite des données ?

Si internet et données il y a, un risque de fuite, comme dans beaucoup d’autres domaines, est forcément occasionné : "Certains n’auront que faire que les données de leur poids aient fuité, mais sachez que Garmin a récemment été victime d’une cyberattaque l’été dernier. Les services et données ont été volés, mais aussi bloqués. Mais tout ce qui est login et mot de passe l’ont été aussi et c’est plus embêtant, surtout si vous utilisez les mêmes sur plusieurs sites", constate Caroline Sury.