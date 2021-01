Apprenez à faire votre bougie 100% naturelle, cet objet du quotidien qui fascine

Utilisées dans de nombreuses circonstances, les bougies ont aujourd’hui plus que jamais la cote. Dans Le 6-8, Véronique Wese vous donne quelques conseils pour en fabriquer soi-même, c’est simple et 100% naturel.

En guise de décoration, à l’occasion d’un anniversaire, afin de s’éclairer ou encore de prier, les bougies prennent peu à peu leur place pour réchauffer les foyers.

Objet de déco tendance qui aide sans aucun doute à lâcher prise, le marché de la bougie est d’ailleurs en pleine expansion. En Belgique, les maîtres ciriers sont de plus en plus nombreux. Existant depuis plus de 5000 ans et ayant pour ancêtre la chandelle faite de jonc et de graisse animale, la bougie est aujourd’hui fabriquée à base de cire d’abeille, de paraffine ou de cire végétale.

►►► À lire aussi : "Les débrouillardes" : le bon plan pour régler les tracas manuels à la maison

"Au supermarché, on a 90% de chance de tomber sur des bougies en paraffine. Ce n’est pas ce n’est pas bon parce que c’est un dérivé du pétrole. Il y a donc des émanations, des particules fines qui s’échappent dans l’air et ce n’est ni bon pour la santé, ni pour l’environnement", précise Véronique Wese qui recommande plutôt les bougies naturelles en cire d’abeille ou végétale (soja, colza, etc.).