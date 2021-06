Antoine Delie en "Peter Pan", Hélène Ségara et Texas de retour, Rag’n’Bone Man en coup de cœur

Le retour d'Hélène Ségara et de Rag n Bone Man - Le 6-8 - 04/06/2021 Le retour d'Hélène Ségara et de Rag n Bone Man

Bruno Tummers a analysé les nouveaux albums de quatre voix atypiques dans Le 6-8 : Hélène Ségara, Rag’n’Bone Man, Sharleen Spiteri de Texas et Antoine Delie. Les sorties belges foisonnent à l’approche de l’été. Outre Arno, Marka et Hooverphonic, Antoine Delie est présent avec un premier album, intitulé Peter Pan. D’autres artistes internationaux marquent également leur retour musical comme Hélène Ségara, Rag’n’Bone Man et Texas.

Rag’n’Bone Man, grosse réussite pour son 2e album

© Sony Rag’n’Bone Man a performé il y a quatre ans avec les tubes Human et Giant en collaboration avec le DJ écossais Calvin Harris. Le chanteur britannique de 37 ans qui s’est distingué par sa voix très grave revient avec un second album, "qui comme le premier est un mélange de blues et de soul avec des touches modernes" pointe Bruno Tummers. Rag’n’Bone Man lâche sa voix, comme il sait si bien le faire, tout en puissance sur le premier single, All You Ever Wanted. Le chroniqueur observe toutefois d’autres plages du second album plus adoucies, dont un duo avec P ! nk, portées par une voix pleine d’émotion, véritable don de la nature et signe d’une incroyable maturité. "C’est un album qui est extrêmement réussi parce qu’il a une grande voix mais il n’en fait jamais des tonnes".

Hélène Ségara espère croire au "Karma"

© Hélène Ségara Elle aussi est dotée d’une voix puissante : Hélène Ségara a performé en Esmeralda dans Notre-Dame de Paris avant d’être la protégée d’Orlando, le frère de Dalida. "Il en fait une princesse de la chanson, avec des robes magnifiques, des cheveux impeccables et des chansons d’amour malheureuses" analyse Bruno Tummers, qui observe une rupture musicale en 2005 avec des titres loin de son univers qui ont moins séduit le public. Elle quitte son manager au moment où les chanteuses à voix sont les cibles de la presse à sensation. Après de nombreux ennuis de santé, elle revient avec un 10ème album, Karma, qui évoque la spiritualité, les réseaux sociaux, ou dénonce les travers de l’Homme avec Plus jamais. "C’est radiophonique mais Hélène Ségara est maintenant en autoproduction et donc elle n’a plus la force de frappe d’une maison de disque pour s’imposer en radio. Cela fait 20 ans qu’elle n’a plus un tube" souligne le chroniqueur. La chanteuse de 50 ans a sorti ces dernières années un album de reprises de Joe Dassin ou de chansons italiennes mais sans s’imposer au-delà de son public. Cet album prendra-t-il la même direction ?

Texas fidèle à lui-même

© PIAS Elle, elle a sans cesse empilé les tubes depuis les années 80 : Sharleen Spiteri propose un nouvel album avec son groupe Texas. Celui-ci s’appelle Hi et est porté par le single du même nom. "On reconnaît exactement la patte de Texas dans le refrain, pas vraiment dans le couplet parce qu’ils ont fait appel au groupe de rap américain Wu-Tang Clan" note Bruno Tummers qui constate que le son de Texas "n’a pas franchement évolué depuis des années". Cet album qui comporte quelques inédits et des anciennes démos, parvient à garder une certaine harmonie entre les morceaux. "Cela fonctionnera pour les radios pop/rock comme Classic 21 peut-être, mais pour retrouver le grand public comme avec Summer Son peut-être pas".

L'album d'Antoile Dellie - Le 6-8 - 04/06/2021 L'album d'Antoile Dellie

Antoine Delie, s’envole comme Peter Pan avec son premier album

© VM in team / BMG Antoine Delie a l’inverse doit encore se forger un public avec son premier album, Peter Pan. Le chanteur montois a participé à The Voice Belgique et The Voice France, cartonne déjà avec son premier single, Dis-moi. La voix haut perchée, l’univers pop et acidulé de ce titre sont inspirés d’un de ses artistes préférés, Mika. "C’était important pour moi de faire quelque chose de positif. On a tous besoin en ce moment de couleur, de peps. On a senti directement qu’il y avait un potentiel sur ce titre-là" a d’ailleurs confié l’artiste belge. Même s’il a échoué en finale du télécrochet français, Antoine Delie a pu s’entourer de gros noms de la chanson française pour réaliser son premier album : Alice on the Roof, Slimane, Ycare, et ses coachs de The Voice Marc Lavoine et Chimène Badi. L’album est aussi contrasté par des sujets plus en phase avec la société comme le harcèlement scolaire dont il a été victime. "Je n’aime pas prendre tout cela comme une revanche mais j’aime me dire que tout ce que j’ai vécu que ce soit positif ou négatif dans ma vie, cela m’a aidé à me construire et savoir qui je suis" a-t-il déclaré, mettant aussi son enfance en avant avec la plage-titre de l’album, Peter Pan.

