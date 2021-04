Antivirus, outils informatiques et imprimante : quel est le meilleur rapport qualité-prix ?

Un ordinateur et une imprimante qui fonctionnent parfaitement sont des outils indispensables pour fournir un travail de qualité et encore plus en période de confinement lors duquel le télétravail est obligatoire. Mais comment trouver le meilleur rapport qualité prix parmi toutes les applications primaires dont vous avez besoin ?

Notre chroniqueuse conseille enfin qu’après l’achat d’un ordinateur, qu’il soit d’occasion ou neuf, dès votre première connexion, avant de surfer sur le web, de vérifier les mises à jour . "Entre le moment où Windows 10 a été installé et celui où vous l’ouvrez la première fois il s’est parfois écoulé des semaines ou des mois" précise-t-elle, vous invitant à vous rendre sur les Paramètres dans le menu Démarrer de votre ordinateur et à cliquer ensuite 'Mises à jour et sécurité'.

Avec le télétravail, plus possible d’emprunter l’imprimante performante du bureau. On a tous vécu les problèmes de l’imprimante du domicile : papier qui obstrue la sortie, les cartouches dont le prix équivaut à celui d’une imprimante neuve, etc. Et surtout paradoxalement, "moins vous utilisez une imprimante à jet d’encre plus elle vous coûte cher" car si elle fonctionne peu l’encre sèche et bouche l’imprimante.

Alors comment choisir l’imprimante qui conviendra à notre usage ?

Il y a deux types d’imprimantes :

À jet d’encre pour ceux qui ont besoin d’imprimer beaucoup de feuilles avec de la couleur . Il existe une nouvelle technologie pour ces imprimantes : des imprimantes à réservoir , à remplir au lieu de l’insertion de cartouches. Test Achats a d’ailleurs estimé que le coût d’impression d’une page avec cette technologie est "100 fois moins élevé" que sur une à jet d’encre classique, à moins d’un centime la feuille, indique Caroline Sury .

pour ceux qui ont besoin d’imprimer . Il existe une nouvelle technologie pour ces imprimantes : des , à remplir au lieu de l’insertion de cartouches. Test Achats a d’ailleurs estimé que le coût d’impression d’une page avec cette technologie est "100 fois moins élevé" que sur une à jet d’encre classique, à moins d’un centime la feuille, indique . À toner, une poudre qui se fond sur une feuille. Ce sont des imprimantes laser pour imprimer beaucoup de feuilles, rapidement et sans couleur. "Elles sont plus efficaces car il y a moins d’entretien à faire puisque les buses ne sont pas obstruées" ajoute la chroniqueuse. Là aussi la technologie a évolué : il y a une imprimante laser monochrome à réservoir qui marche avec une seringue, sans cartouches, pour moins d’un centime par impression.

Enfin, sachez qu’il existe désormais des abonnements pour l’approvisionnement en encre chez HP ou Epson. Pour imprimer moins cher, vous pouvez réduire aussi la résolution de l’impression ou la taille des caractères.