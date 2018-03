Annihilation : le livre et le film

A lire pour se faire peur - © Tous droits réservés A lire pour se faire peur - © Tous droits réservés Annihilation et l'Archipel : A lire pour se faire peur ! - © Tous droits réservés

"Un roman de science-fiction à l'écriture très tendue qui crée une crispation psychologique angoissante."

La Zone X, mystérieuse, mortelle. Et en expansion. Onze expéditions soldées par des suicides, meurtres, cancers foudroyants et troubles mentaux. Douzième expédition. Quatre femmes. Quatre scientifiques seules dans une nature sauvage. Leur but : ne pas se laisser contaminer, survivre et cartographier la Zone X.

Annihilation de Jeff Vandermeer / Editions Au Diable Vauvert

Il s'agit du tome 1 d'une trilogie : La Trilogie du Rempart Sud.

Les deux autres livres (tome 2 et tome 3) s'intitulent Autorité et Acceptation.

Annihilation a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Un film réalisé par Alex Garland avec Natalie Portman. Particularité : Annihilation n'est distribué en salle qu'aux Etats-Unis, au Canada et en Chine par Paramount et est diffusé par Netflix pour le reste du monde à partir du ce lundi 12 mars 2018 en raison des critiques négatives du public lors des tests de projection. Le film ayant été jugé trop intellectuel et trop effrayant.