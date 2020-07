Anne-Laure Macq sur le nouveau concept des 100km de CAP48 : "Cette année c'est ouvert à tout le monde"

Financer la recherche sur la polyarthrite

Le défi de cette année à CAP48 contribuera à récolter des dons pour financer la recherche médicale sur la polyarthrite. "C'est une maladie méconnue qu'on associe souvent aux personnes plus âgées. Or elle peut toucher les enfants et les jeunes adultes" prévient Anne-Laure Macq. "C'est une maladie très invalidante puisqu'elle s'attaque aux articulations en entraînant une inflammation chronique de celles-ci. Cela signifie qu'elle empêche les mouvements du quotidien ou en tout cas les rend très douloureux, et cela peut aussi détruire l'articulation à terme si on ne fait rien, d'où l'importance de financer cette recherche pour que l'on ait des traitements adaptés et que l'on puisse traiter cette maladie le plus tôt possible notamment chez les enfants".

Pour participer et/ou faire un don, retrouvez tous les renseignements sur le site de CAP48.