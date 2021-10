Angèle a sorti "Bruxelles je t’aime" : un titre qui pourra facilement s’imposer en France ?

Ce titre succède à sa dernière chanson sortie en 2020, Fever, en collaboration avec la star britannique Dua Lipa . Et une chose est déjà certaine, c’est le carton assuré en Belgique pour ce nouveau single.

Tout est déjà dit dans le titre : cette chanson est une ode à une Belgique unie et à la ville d’Angèle. Elle y cite les Marolles, Flagey, Saint-Gilles ou encore Laeken d’où est tiré son nom de famille. Ces lieux ont une signification importante pour tous les Belges et encore plus les Bruxellois.

Cette chanson devrait donc séduire tous les habitants du plat pays, même au nord de la frontière linguistique, puisque la chanteuse exprime aussi cet amour en néerlandais.