André Citroën, l'homme qui "démocratisa" le monde de l'automobile

Eddy cite plusieurs exemples de l'ingéniosité de cette marque automobile française : "Il est allé voir aux États-Unis ce qu'il s'y passait, en ramène des choses et a aussi ses propres idées, il invente, il innove. Par exemple, il est le premier à mettre en place un réseau de concessionnaires : il veut que chacun assure un service après vente et évidemment ce sont les usines Citroën qui fourniront les pièces de rechange. Le hall d'exposition n'existait pas avant lui : on achetait ses voitures dans le garage, lui il fait installer des beaux halls. Les voitures Citroën sont aussi les premières à être vendues avec un manuel d'utilisation . La vente à crédit qu'il a amenée se pratiquait aux États-Unis déjà mais comme il voulait la voiture pour tous, il a instauré aussi des facilités de paiement".

Les grands modèles dans la culture populaire

Les modèles mythiques de la marque signée André Citroën naissent pourtant à la fin de sa vie ou après son décès.

Il y a d'abord la Citroën Traction Avant, sortie d'usine en 1934. Cette voiture est apparentée à celle de la Gestapo dans les films de guerre, et a été utilisée par ledit Gang des Tractions Avant dirigé par Pierrot-le-fou.

Vient ensuite ce qui reste le modèle le plus marquant de l'histoire de Citroën, la 2 Chevaux, mise sur le marché en 1948. Eddy rappelle que la tendance automobile de l'époque allait vers les toutes petites voitures : "Les Allemands sortaient la Volkswagen, Renault sortait la R4 et le but était d’atteindre le public qui avait des moyens financiers beaucoup plus réduits et notamment le monde rural, si bien que le cahier des charges remis aux ingénieurs chargés de travailler sur les deux chevaux stipulait que sa suspension devait permettre à la voiture de traverser un champ labouré avec un sachet d’œufs dans l'auto sans en casser un seul". La 2 CV a été popularisée largement dans la culture populaire. On la retrouve dans Tintin mais aussi dans les films où joue Louis De Funès comme la saga des Gendarmes où la sœur roule avec à toute allure ou encore Le corniaud, où celle-ci conduite par Bourvil se décompose après un accident avec De Funès. On la trouve aussi en 1981 dans... un James Bond, Rien que pour vos yeux, avec Roger Moore et Carole Bouquet.

Le troisième modèle repris largement est celui de la berline Citroën DS, sortie en 1955. C'est ce modèle que "le Général de Gaulle a choisi comme voiture de fonction lorsqu'il a été Président de la République" rappelle Eddy. Elle aussi roule au cinéma, notamment dans Le cerveau avec Jean-Paul Belmondo, dans les films avec Louis De Funès comme Rabbi Jacob ou encore dans Fantômas se déchaîne où... elle vole. "C'était un avion de chasse qu'ils ont déguisé en DS" dévoile à ce sujet le chroniqueur.

On trouve enfin le modèle camionnette type H dans la série Louis la Brocante.