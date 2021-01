Amandine Petit, Miss France 2021 : "Pourquoi pas animer Miss France l'année prochaine ?"

Son élection a été plus suivie en Belgique que la propre élection de Miss Belgique, avec tout de même plus de 240.000 téléspectateurs relève David Barbet .

Amandine Petit est évidemment passée sous le feu des projecteurs après son triomphe au concours Miss France : la mannequin qui doit désormais composer ses études de management des établissements et structurés gérontologiques avec les plateaux télévisés et interviews pour différents médias, contrats publicitaires et shooting photos, n'a pas chômé.

Outre la gestion de la fatigue, elle pointe l'enchaînement rapide des plateaux télévisés aux ambiances différentes, comme tâche la plus difficile à accomplir en tant que Miss : "Il y a des moments où il faut plein d'énergie et d'autres où il faut être plus dans la conversation, être plus posée. C'est cette adaptabilité-là qui n'est pas toujours facile mais cela le fait au fond".

David Barbet remarque toutefois son aisance à l'interview, une qualité qui ne s'attribue pas à toutes les miss selon lui : "On a des miss qui ne sont parfois pas très à l'aise en interview : on leur pose une question et elles ont besoin d'avoir une réponse déjà affichée. Elle, elle s'en fout et aime dialoguer".