Alimentation : 6 graines bonnes pour la santé à ajouter dans vos plats

Disposez-les dans des bocaux bien à vue dans votre cuisine afin de les ajouter dans tous vos plats en fonction de vos envies. Au petit-déjeuner dans un yaourt ou en salade, elles vous accompagnent facilement tout au long de la journée et ont l’avantage d’augmenter la satiété suite à une mastication plus importante tout en étant moins allergènes que les noix. Petit tour d’horizon avec notre experte…

Pas besoin de compléments alimentaires quand on connaît tous les minéraux, bonnes graisses et vitamines que contiennent les graines !

Dans vos salades, sur vos yaourts… Mettre des graines un peu partout est un bon ajout tout bénef pour votre santé. Chantal Van der Brempt, nutritionniste du 6/8, détaille les bienfaits de 6 d’entre elles : les graines de chia, de lin, de sésame, de tournesol, de courge et de chanvre.

Du côté des bienfaits : elles sont remplies de fibres, favorisent le transit, contiennent des oméga-3 (qui favorisent un bon fonctionnement du système cardiovasculaire) et favorisent la satiété.

Facilement reconnaissables par leur aspect, les graines de chia sont petites et noires. Très à la mode en ce moment , elles s’invitent dans les préparations crues tels que les yaourts et confitures pour apporter de la texture, mais aussi dans un potage pour l’épaissir. En effet, les graines de chia gonflent quand elles sont humides.

Pour les sportifs, c’est également une excellente source de minéraux comme le magnésium et le fer .

C’est dans les graines de sésame que vous allez puiser protéines et calcium . Une bonne alternative pour ceux qui n’aiment pas ou sont intolérants aux produits laitiers.

Les graines de tournesol contiennent de la vitamine E, qui est un antioxydant qui protège les cellules des rayons ultraviolets. Elles protègent aussi vos cellules de tous les types de pollution et du vieillissement.

Contrairement à d’autres graines, vous pouvez légèrement les griller pour en rehausser le goût sans perdre ses propriétés.

Chantal vous livre sa recette : faire griller à la poêle un mélange de graines de tournesol et de courge, ajouter de la sauce tamari et bien remuer. Laisser refroidir, mettre le mélange (assez collant) dans un bocal et ajouter des épices selon vos envies (facultatif). Cette préparation agrémentera vos salades.