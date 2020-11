Albert et Paola prennent leur envol et discutent voyage en 1966

Le magazine d'information de la RTBF Neuf Millions, à savoir "le nombre d'habitants en Belgique en 1966" souligne Hugues Hamelynck , réalise ainsi un portrait du prince Albert et de la princesse Paola "et de leur passion pour le voyage".

Le journaliste Henri-François Van Aal interroge le couple formé par le Prince et la Princesse de Liège. Dans l'extrait ci-dessus, Albert révèle son âme de voyageur : "Je dois dire pendant un certain temps que les voyages me fatiguaient énormément. Petit à petit, je me suis habitué et maintenant c'est devenu presque comme une seconde nature. Je suis habitué à presque avoir toujours une brosse à dents prête dans ma valise et à partir à n'importe quel moment".

Selon lui, les habitants des contrées qu'il visite estiment que le prince ne consacre pas beaucoup au tourisme. "Vous savez que les gens, en général, même chez nous, sont toujours très fiers de leur pays et veulent montrer toutes leurs beautés, toutes leurs ressources. Et très souvent hélas je suis obligé de renoncer à beaucoup de ces beautés et de ces ressources" déclare-t-il, lui qui se rend à l'étranger, bien avant de monter sur le trône, pour diriger des missions économiques.

Ce que préfère Albert lors de ces voyages ? "Sans doute les contacts" rétorque-t-il, avec "la crème des gens que l'on peut rencontrer dans ces différents pays".

De son côté, Paola explique son rôle lors de ces voyages : "Je me promène, j'interroge les gens et je veux savoir leur vie".