"Ailefroide", une BD au sommet !

Une lecture qui donne un sentiment d'absolu et de plénitude.

Un ton ferme et technique mais emprunt de beaucoup de poésie.

Des planches grandioses, un graphisme précis et puissant aux couleurs un peu âpres.

Un livre très intense et très intime.

Un récit autobiographique et initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient dessinateur.

Une célébration de l'alpinisme, une déclaration d'amour à la haute montagne et une leçon de vie.

De Grenoble à la Bérarde en mobylette.

Des rappels tirés sur la façade du Lycée Champollion.

Avec l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand on bivouaque suspendu sous le ciel criblé d'étoiles, où qu'à seize ans à peine on se lance dans des grandes voies. La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain à la Meije, la Rébuffat au Pavé : le Massif des Écrins tout entier offert comme une terre d'aventure, un royaume, un champ de bataille parfois.

Car la montagne réclame aussi son dû et la mort rôde dans les couloirs glacés.

Scénario : Olivier Bocquet, Jean-Marc Rochette

Dessin : Jean-Marc Rochette

Aux Editions Casterman