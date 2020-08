Aides à l'emploi aux entreprises et futurs indépendants : que pouvez-vous obtenir ?

Thierry Ney rappelle que le Forem et Actiris ont comme tâche principale de se faire rencontrer l'offre et la demande de l'emploi. Ces services travaillent donc pour aider autant les demandeurs d'emploi que les employeurs.

"On essaie d'aider les demandeurs d'emploi, on les conseille, on les forme. On travaille aussi avec les entreprises au niveau de la rédaction de leurs offres d'emploi, on essaie d'organiser des jobs days, on regarde dans notre base de données si on a des profils qui correspondent à leur offre d'emploi et on fait un travail de présélection. Si malgré tout, il n'y a pas de correspondance qui s'opère entre l'offre d'emploi et les demandeurs qui postulent, il y a des aides qui peuvent être activées pour faciliter cet engagement. Il y a deux grands types d'aides : des aides à la formation et des aides à l'emploi" révèle le responsable communication du Forem.

Au total, le Forem propose une quinzaine d'aides à l'emploi et Actiris une bonne dizaine.