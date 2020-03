Dès qu’on parle de rat, on ne peut s’empêcher de penser à nos a priori sur la bestiole. On pense aux rats des villes qui véhiculent des maladies, qui grignotent nos poubelles sans y être convié, ils incarnent la saleté,… Et pourtant, le rat domestique est tout sauf cela. Bénédicte nous fera-t-elle craquer pour cette petite bête ? Eh bien OUI. Cette année est sous le signe astrologique du RAT justement. Les personnes qui sont sous cette enseigne sont estimées comme étant des personnes gentilles, de bonne composition, curieuses dans le bon sens du terme, intelligentes et rusées. Tout autant de qualités que l’on retrouve effectivement chez le rat ! Voilà déjà bien des raisons positives pour en adopter un.

IL était une fois… Non, on ne vous fera pas l’histoire de ratatouille mais sachez que c’est à partir du 19e siècle que le rat fut domestiqué pour la première fois. Bon, ce fut cependant pour une cause pas très noble, à savoir l’organisation de combats. Son avenir ne fut pas plus rose puisqu’il fut et est encore de nos jours destiné à des tests en laboratoire. Pas très fun, dure dure la vie de rat !

Que du bonheur Adopter un rat, c'est vraiment une super idée - © Johner Images - Getty Images/Johner RF Le rat en tant qu’animal domestique a de nombreux avantages, bien plus d’ailleurs que le hamster pour lequel on craquerait plus volontiers. Le rat est hyper attachant et attaché à son maître, c’est un véritable amour. Il fait partie du top 10 des animaux les plus intelligents. Il a des capacités cognitives énormes et, cerise sur le gâteau, non seulement il ronronne mais il rigole ! Tout pour nous faire craquer. Il a de véritables capacités d’apprentissage. Il vous ramène votre mouchoir, Ils apprennent de leurs propres expériences ou de celles que vous lui proposerez. Il est incroyablement intelligent. Ils vivent en colonie et forgent leur apprentissage sur l’expérience de leurs congénères, ils évoluent ainsi constamment et instantanément.

Les précautions : Il est important de l'installer correctement notre Ratatouille. Il lui faut impérativement une cage spacieuse, 4 étoiles car oui, Monsieur le rat a besoin d'être souvent en mouvement, il adore les jeux, il aime s'occuper pour ne pas devenir agressif s'il s'ennuie. Donc, on ne négocie pas sur cela. Monsieur veut un duplex, il faut deux étages dont un avec des jeux. Le rat reste un animal grégaire et vit plus heureux en groupe, mais attention ils se reproduisent très très vite et donc vous risquez d'être à la tête d'une tribu si vous n'êtes pas vigilants sur les individus mis en présence ! Vous voilà avertis ! Ils mangent des graines, on ajoute trois fois par semaine des protéines, des fruits & légumes crus mais il faut bien doser pour leur bon équilibre. Le rat serait assez sensible au niveau respiratoire et donc il est impératif d'éviter les courants d'air. Il est fragile aussi au niveau intestinal. Evitez les légumes crus alors si besoin. Vecteur de maladies ? NON pas du tout. Notre rat domestique est excessivement propre et vous pouvez le câliner sans modération, il convient très bien aux enfants. Alors convaincus ? Ça va en faire des ratatouilles dans les chaumières.