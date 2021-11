Adele, son album "30" est sorti : le disque d'un "renouveau vocal"

L'interprète de Someone Like You, 33 ans, revient plus conquérante et mature que jamais sur 30.

Le monde prend connaissance du talent vocal exceptionnel d'Adele en 2011 sur son deuxième album, 21, grâce à trois tubes planétaires, Someone Like You et Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain. Il s'écoule à plus de 35 millions d'exemplaires. L'album 25 en 2015 confirme son statut de diva avec notamment le tube Hello.

30 aura-t-il le même succès ? C'est en tout cas du Adele pur jus, mais avec quelques variations.

Ce nouvel album, toujours entre soul et gospel mais avec quelques sonorités typiques des sixties, fait souvent référence à son divorce survenu en 2019. C'est le cas sur le premier single, Easy On Me. "L'album est vraiment dans un renouveau vocal mais aussi dans le clip, qui passe du noir et blanc à la couleur" analyse Bruno Tummers. C'est d'ailleurs la première pochette en couleur d'Adele, qui semble donc vivre une renaissance complète.

Contrairement aux précédents enregistrements vocaux très épurés, sur 30, "il y a beaucoup de titres où on a mis des effets dans la voix : elle disparaît un peu en arrière-plan et puis revient par exemple". La chanteuse a toujours la faculté de bercer l'oreille d'une "voix caressante" (I Drink Wine, Love Is A Game) ou de saisir et d'émouvoir sur "une voix plus déchirante" (To Be Loved, Hold On) à propos des blessures du divorce qu'elle a dû panser, ajoute le chroniqueur.