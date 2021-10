Adele : Bruno Tummers loue ses "envolées vocales" sur "Easy On Me", son nouveau single

Bruno Tummers se penche sur le tout nouveau titre d'Adele, Easy On Me, une chanson fidèle à son style musical.

Ils se sont donnés rendez-vous ce 15 octobre : trois superstars de la musique ont choisi cette date pour faire leur grand retour. Stromae a dévoilé son nouveau titre solo, une première depuis 2018, Coldplay revient avec un 9e album, Music of the Spheres, et enfin Adele a dévoilé son nouveau single, Easy On Me, annonciateur d'un nouvel album.

Que nous a réservé la chanteuse britannique sur ce titre ?