Dans la série "les fils de", on entend beaucoup parlé de celui de Marka et Laurence Bibot ces derniers mois. Roméo Elvis cartonne... après avoir publié plusieurs EP, l'Album Morale 2 déjà sorti l’an dernier, ressort aujourd'hui en version Luxe – version double. Sa soeur Angèle suit le même chemin... c'est donc une histoire de famille!

Nicolas Peyrac

Adamo, Nicolas Peyrac et Roméo Elvis font partie de l'actu musicale de la semaine! - © Tous droits réservés

Découvert dans les années 70 grâce, entre autres, à So far away, Et mon père ou Je pars, Nicolas Peyrac est lui aussi toujours présent. Après un album de duos, il revient seul pour ce 20e album studio. Côté textes, Peyrac évoque l’amour de sa fille, de sa femme, il parle de liberté, du temps qui passe... Soulignons le gros travail rythmique qu'il a fait sur cet album avec des musiciens comme Michel Yves Kochmann qui a travaillé avec Souchon ou Julien Schultheis qui a travaillé sur les émissions de la Nouvelle Star.

Nicolas Peyrac sera en concert à Binche le 1er juin.