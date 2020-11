Acquérir des vêtements et de la déco vus au cinéma ou à la télé, c'est désormais possible avec Spotern

Si vous êtes fans de certains univers et que vous aimez décorer votre maison de façon particulière, voici un concept, un site internet que Véronique Wess a épinglé pour nous et qui fera votre tout grand bonheur.

Spotern est un site qui vous permet de trouver des articles déco et de mode comme des vêtements et accessoires de vos acteurs, célébrités, chanteurs et influenceurs préférés. Tout ce que vous pouvez voir sur vos écrans télé, cinéma ou sur le web, vous pouvez le retrouver et vous le procurer via ce site internet "Spotern.com". Ainsi, si vous flashez sur le divan de la série "Friends" ou sur le papier peint d’un film, vous pouvez le retrouver et l’acheter via des sites marchands partenaires.