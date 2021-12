Achats en ligne : quels sont vos droits ?

C’est l’heure des courses de Noël et vous êtes nombreux à faire vos achats sur internet pour éviter les ruées en magasin. Durant cette période assez chaude pour votre carte bancaire, Yasmine Lamisse, avocate sur le plateau du 6-8, vous rappelle l’ensemble de vos droits en achetant en ligne.

Depuis quelques années, les achats en ligne ont fait irruption dans les quotidiens de tous. Les confinements n’ont fait qu’accélérer cette tendance en faisant emboîter le pas des plus réticents, de sorte qu'elle soit aujourd’hui devenue une norme pour plusieurs. Cette procédure comporte des avantages comme :

Sur les sites européens vous êtes mieux protégés. En tant que consommateur vous disposez :

du droit de rétractation énoncé plus haut

d’une protection en cas de retard de livraison.

Votre colis doit vous être livré dans les 30 jours

Votre colis doit vous être livré dans les 30 jours d’une garantie légale.

Vous avez 2 ans de garantie pour réclamer si votre commande n’est pas conforme et 1 an s’il s’agissait d’un achat d’occasion.

Pour les sites provenant d’Amérique, Asie ou autres, vous ne disposez pas de ces protections et en plus, vous devrez vous acquitter de quelques pénalités en plus telles que les frais de TVA ou les frais de douane, …