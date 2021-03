Accents et dialectes : les particularités du "West-Vlaams", incompris du reste de la Flandre

Accents, dialectes, expressions typiques : notre pays est certainement loin d’en manquer ! Dans Le 6-8, Gilles Delvaulx, le chroniqueur francophone de Flandre, vous fait découvrir le dialecte atypique de Flandre Occidentale.

Si quelques expressions ou mots sont propres à des régions bien particulières, on remarque qu’en Belgique francophone, tout le monde comprend tout le monde. "Et là, il y a une grande différence entre la partie francophone du pays et la Flandre", annonce Gilles Delvaulx.

"En Wallonie, on parle français et on parlait le wallon qui tend à disparaître. C’est sans doute très dommage, mais les gens qui parlent couramment wallon entre eux, ça fond comme neige au soleil", continue-t-il.

►►► À lire aussi : Et si on apprenait le néerlandais sans complexe ?

Côté flamand, la donne est totalement différente. Bien que "l’algemeen Nederlands", c’est-à-dire le néerlandais officiel parlé essentiellement en télévision reste la norme, les dialectes sont toujours bien ancrés. "Je vous parlais l’autre fois du dialecte Limbourgeois qui est très chantant, il y a aussi l’Anversois, mais aujourd’hui, j’aimerais mettre le focus sur le West Vlaams", indique Gilles.