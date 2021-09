À tester : la nuit dans un camping de luxe suspendu dans un domaine classé

Vous aimez la vie au grand air mais vous avez besoin de votre petit confort personnel ? Vous pourriez alors trouver votre bonheur dans le glamping , le camping glamour, notamment au domaine classé et privé du château d’Hodoumont, dans la commune d’Ohey, en province de Namur. Vous dormirez dans une tente suspendue entre les arbres .

Le logement se décline en une tente de luxe : vous savez vous tenir debout, il y a du mobilier, un lit double, et le sol est recouvert de parquet. Pas de panique, le lieu est bien sécurisé : des filets parcourent la plateforme si vous tombez et celle-ci est correctement attachée aux arbres.

Une douche solaire et une toilette sèche en dessous de la tente et un petit espace feu de camp et barbecue sont aussi disponibles. Vous pouvez également profiter du domaine du château pour vous promener.

Les repas ne sont pas inclus sauf le petit-déjeuner, livré dans un panier le matin sur votre plateforme.

Deux tentes de luxe sont disponibles et se situent à 200m l’une de l’autre : vous pouvez donc pleinement profiter de la tranquillité des lieux ou à l’inverse réserver les deux plateformes pour vous et vos amis ou votre famille. Il est aussi possible de dormir à quatre avec deux personnes qui peuvent dormir sous tente sous la plateforme : tout le matériel est fourni dans ce cas.

Comptez, selon la saison, au minimum 165€ la nuitée avec petit-déjeuner pour 2 personnes. Ajoutez 25€ par individu si d’autres dorment en plus.