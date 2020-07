À revoir : la toute première télé du "Jeu des dictionnaires"

Hugues Hamelynck nous fait revivre la toute première émission de l'une des émissions les plus cultes de la RTBF dans la séquence Sonuma du 6-8 : celle du Jeu des dictionnaires avec Jacques Mercier.

Pour cette première télévisée qui s'est déroulée en 1991 on retrouve plusieurs invités de marque dont Soda, Jean-Pierre Hautier, Jean-Jacques Jespers, Jules Metz alias Monsieur Météo, Philippe Geluck et Marc Moulin.

Jacques Mercier, à la présentation, était assisté de Virginie Svensson.

L'équipe A affronte l'équipe Z et dans différentes épreuves autour de définitions de mots français rares qu'une équipe fait deviner à l'autre : humour et culture au rendez-vous qui en ont fait une des émissions les plus cultes de la RTBF ! Le Jeu des dictionnaires a démarré en radio sur La Première en 1989 avant de se décliner aussi en télé et perdurera jusqu'en 2011.

Retrouvez l'entièreté de cette première émission sur le site de la Sonuma.