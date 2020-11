A Namur, la Villa Balat vous accueille en bord de Meuse

Juliette n'a pu résister aux charmes de la demeure, elle y a séjourné et partage avec nous ses impressions sur cette belle aventure.

C’est important de situer l'emplacement car, en plus d’être l’une des plus belles maisons de Namur, elle est idéalement située : à deux pas du centre-ville et vraiment aux pieds de l’Enjambée qui est la passerelle qui relie Namur à Jambes. Donc au niveau localisation, on peut difficilement mieux faire !

Dans la veine des escapade de charme, voici une petite pépite que nous présente Juliette. On va du côté de Namur et spécifiquement en bord de Meuse, dans la Villa Balat pour y séjourner et s'y reposer en toute quiétude.

Comme nulle part ailleurs

VILLA BALAT - © LE 6/8 - VILLA BALAT

Juliette nous révèle combien cette chambre d’hôtes met vraiment en valeur, de façon singulière, la ville de Namur. Déjà, il y a l’accueil : Muriel est une hôte généreuse et super accueillante, on se sent comme à la maison.

Ensuite, il y a trois chambres qui sont chacune reliées à une personnalité belge :

La première, c’est la chambre Anna Boch qui est une peintre. Elle est située à l’écart des deux autres chambres et est tournée vers le jardin depuis lequel on peut admirer la citadelle. C’est une plus petite chambre mais qui est très jolie !

La seconde, celle où Juliette a dormi, est la chambre du grand peintre Namurois Félicien Rops. D’ailleurs, une multitude de détails évoquent le peintre comme par exemple deux gravures qui y sont exposées. La salle de bain est juste magnifique avec sa baignoire sur pied ! Et la vue est elle aussi est assez dingue puisqu’elle donne sur la Meuse et ses environs.

Enfin, la dernière chambre, celle d’Alfonse Balat : le célèbre architecte. "Celle-là c’est vraiment ma préférée" nous confiera Juliette car en plus de sa magnifique chambre, surtout de sa jolie salle de bain avec cette baignoire et son papier peint spécifique, elle dispose d’une sublime verrière qui offre une vue imprenable sur la ville ! C’est clairement LA plus belle chambre de la Villa.

Qu'en est-il du reste de la maison, est-il décoré dans le même esprit ?

Oui. Que ce soit le couloir principal qui reste dans le même style d’époque ou même la salle commune, c’est vraiment dans le même mood donc des pièces de déco authentique, des touches dorées mais aussi de jolies couleurs pastel.

C’est lumineux, cette vue imprenable sur la Meuse avec les mouvements de l’eau, le va et vient des bateaux,... On ne s’en lasse pas ! C’est apaisant tout simplement.

Le petit déj. en prime

On se réveille de bonne humeur grâce à ce petit-déjeuner complet avec des viennoiseries, des fruits frais, de la confiture maison, des œufs, etc. Tout ce dont on a besoin pour débuter une journée du bon pied ! Un petit déjeuner qui se dégustait directement dans la salle commune mais avec les nouvelles mesures, vous le dégusterez évidemment dans votre chambre !

Combien coûte une nuitée à la Villa Balat ?

La nuitée est à partir de 120 euros pour deux personnes avec petit-déj, ce qui est vraiment imbattable ! Vous pouvez aussi ajouter le parking, louer des vélos ou même des kayaks. De toute façon, quoi que vous vouliez faire, Muriel est très à l’écoute et saura vous orienter vers les meilleures activités et les plus belles choses à voir, à Namur.

Plus d'infos et réservations sur villabalat.be