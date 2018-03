Un essai historique d'Arnaud de la croix

A lire : 13 complots qui ont fait l'histoire - © Tous droits réservés

Le regard d'un philosophe/historien sur 13 zones d'ombre de notre histoire.

Complot : projet concerté secrètement afin de fomenter un coup d'État, un putsch, une guerre d'agression, un attentat, une révolution.

Ce livre retrace treize grands complots, réels ou supposés, qui ont marqué l'histoire, de la Rome antique au 11 septembre 2001, en passant par la Seconde Guerre mondiale et les tueurs du Brabant.

Pourquoi la peste noire, au XIVe siècle, fut-elle imputée aux Juifs ? Les Illuminati et les francs-maçons ont-ils joué un rôle dans la Révolution française ? En sait-on plus, aujourd'hui, sur l'assassinat de Kennedy ?

Á l'heure où le dossier des tueurs du Brabant est à nouveau en question et où Donald Trump annonce la déclassification de documents au sujet de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, les théories du complot sont plus que jamais d'actualité.

Confrontant les témoignages, les documents officiels et les recherches les plus récentes, l'auteur apporte des réponses éclairantes et redéfinit la notion de complot.

Préface de Michel Hermans, politologue, licencié en Science politique et Administration publique de l'Université de Liège et Docteur en Science politique de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Aux Editions Racine.