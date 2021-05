A la découverte de la belge histoire des limonades "Ritchie" !

Dans Le 6-8, Delphine Simon nous emmène pour une petite dégustation de limonade "Ritchie" dans sa traditionnelle chronique mettant en lumière les success-stories noir-jaune-rouge.

La belle histoire du jour, c’est celle de "Ritchie". "Ritchie" n’est pas une personne, mais bien une marque bien belge de limonade traditionnelle, uniquement composée d’ingrédients naturels.

La limonade voit le jour dans les années 50. Elle est développée par le papa de Jan Verlinden, que Delphine Simon a rencontré, jusque dans les années 70. A 22 ans, Yan entrevoit d’autres horizons.

Il explique : "Je n’ai pas repris le business de mes parents. J’avais envie de faire une carrière dans le marketing et c’est ce que j’ai fait. J’ai travaillé pour de grandes sociétés, mais à un moment donné, j’en avais marre. C’est plus facile de savoir ce qu’on ne veut pas faire, que de savoir ce qu’on veut faire. Je suis retombé sur une photo de ma jeunesse dans les bacs "Ritchie". Je me suis dit que ce serait pas mal de relancer ma limonade préférée de ma jeunesse".